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Артем Александров: «Необходим открытый и честный разговор»

Сегодня, 09:27
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Артем Александров: «Необходим открытый и честный разговор» Программа с участием главы администрации региона Александра Никитина, рассказывающая о достижениях Тамбовской области, которая недавно вышла на телеканале «Россия 24» вызвала серьезную дискуссию в обществе.

По мнению одних экспертов благодаря губернатору Тамбовская область развивается уверенными темпами. Главным драйвером и основой экономического роста региона является агропромышленный комплекс. Тамбовская область входит в 5-ку производителей зерна, сахарной свёклы. Достигнуты рекордные показатели в животноводстве.

«Тамбовчане решают задачи продовольственной безопасности страны!», - заявил в эфире Александр Никитин.

Иную позицию высказывают отдельные политики. По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова Александр Никитин в преддверии выборов активно наращивает медийную активность и надо понимать, что красивые цифры это не всегда благо для области и ее жителей.

«Если мы говорим о продовольственной безопасности, то важно отметить, что качественное тамбовское зерно, как и мясо, идет прямиком зарубежным потребителям. За 2019 год Тамбовская область на 32% увеличила экспорт сельхозпродукции. Чернозём – главное богатство региона – используется на 100%. Вот только плодородие чернозёмных земель снижается. С целью минимализации затрат и получения большей прибыли агрохолдинги вносят низкие объемы удобрений в землю, при этом выходя за допущенные нормы количества посева. С таким положением дел тамбовский чернозём может стать попросту историческим явлением», - считает Артем Александров.

Промышленное производство сокращается. В январе-ноябре 2019 г. индекс промышленного производства по всем производителям Тамбовской области относительно января-ноября 2018 г. составил 100,3%. В 11 из 21 видов обрабатывающих производств отмечено снижение физического объема производства продукции. Для сравнения: в 2018 году промпроизводство выросло на 14,4%.

«Сфера строительства бьет новые «рекорды». В 2019 году общий ввод жилья в регионе составил – 830 тыс. кв.м. При этом по информации ключевых игроков строительного рынка реальный объем не превышает 200 тыс. кв.м., приписки составляют более 600 тыс. кв.м.», - считает депутат.

«Почему Александр Никитин обошел стороной вопрос, что средняя зарплата в Тамбовской области самая маленькая по Черноземью и стране? – задается вопросом Артем Александров. - И она составляет не статистические – 28 тыс. рублей, многие получают 15-20 тыс. рублей в месяц и на эти деньги выживают. Не менее важный вопрос – тотальная убыль населения, в Тамбовской области смертность вдвое превышает рождаемость, в 2021 году нас останется меньше 1 млн человек».

По мнению депутата необходим открытый и честный разговор, а не бравурные рассуждения какие мы молодцы.

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Артем Александров: «Необходим открытый и честный разговор»

Сегодня, 09:27
0
Программа с участием главы администрации региона Александра Никитина, рассказывающая о достижениях Тамбовской области, которая недавно вышла на телеканале «Россия 24» вызвала серьезную дискуссию в обществе.

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