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Жители 15 лет ждут капитального ремонта улицы Делегатская
Вчера, 15:26
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Состояние дорог в областном центре оставляет желать лучшего. С наступлением весны обнажились все огрехи дорожного полотна, а где-то и полотна нет. Вот уже 15 лет жители города Тамбова ждут капитального ремонта дороги по ул. Делегатская.
«Капитальный ремонт на Делегатской никогда не проводился, — сообщил «ПроТамбову» директор МКУ «Дирекция городских дорог» Юрий Зарапин. — Глобальные работы планируется провести в этом году. Покрытие дороги на Делегатской оставляет желать лучшего».
Да, действительно дождь и снег смыли асфальт полностью, обнажив лунный пейзаж. Для информации дорога по ул. Делегатская входила в план ремонта в 2019 году, видимо работы проводились выборочно и не в полном объеме.
Фото – Дениса Новохацкого
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