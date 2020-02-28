Жители 15 лет ждут капитального ремонта улицы Делегатская 0 Состояние дорог в областном центре оставляет желать лучшего. С наступлением весны обнажились все огрехи дорожного полотна, а где-то и полотна нет. Вот уже 15 лет жители города Тамбова ждут капитального ремонта дороги по ул. Делегатская.

Артем Александров: «Необходим открытый и честный разговор» 0 Программа с участием главы администрации региона Александра Никитина, рассказывающая о достижениях Тамбовской области, которая недавно вышла на телеканале «Россия 24» вызвала серьезную дискуссию в обществе.

137 млн рублей – «СК Жупиков» вложила в создание «Олимпийского парка» 0 ООО «СК Жупиков» по договору пожертвования безвозмездно передала Тамбову Олимпийский парк. Строительная компания вложила в создание рекреационной зоны – 137 млн рублей.

В 2020 году в Тамбове расселят три аварийных дома 0 В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 году в городе Тамбове будет расселено три дома по ул. К. Маркса, 34, ул. Советская, 70/22а и по ул. Чичканова, 3.

Цена на капусту, лук и морковь устремилась вниз 0 Годовая инфляция за январь 2020 года в Тамбовской области составила 3,1%. Снизились цены на овощи и фрукты, мясные продукты, яйца.

В Тамбовской области начался отстрел лис 0 Сегодня в Тамбовской области численность лис сильно возросла и представляет серьезную опасность, однако, желающих отстреливать их немного.

Руководство ФК «Тамбов» обмануло Президента РПЛ 0 Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что руководство футбольного клуба «Тамбов» его обмануло.

Обрядовое чучело в городе Рассказово сожгут 1 марта 0 В Городском саду Рассказово 1 марта пройдут праздничные гуляния посвященные проводам зимы. Праздник стартует в 13 часов, русские народные песни и частушки будут встречать дорогих гостей.

В тамбовской школе мужчина напал на подростка 0 В школе №36 города Тамбова мужчина напал на старшеклассника. Дебошир попал в образовательное учреждение свободно, минуя охрану.

Областная структура погасит 508 млн долга МУП «ТТС» 0 На заседании Тамбовской городской Думы Тамбовской области, которое состоялось вчера, рассмотрели 12 вопросов. Первый вопрос о согласовании муниципальному унитарному предприятию «Тамбовтеплосервис» совершения крупной сделки.

Команда Тамбовской области завоевала золото на чемпионате мира по спортивному туризму 0 Команда Тамбовской области во главе с начальником управления по физической культуре и спорту Михаилом Белоусовым (капитан сборной) впервые завоевала «золотые» медали на чемпионате мира по спортивному туризму.

Чиновники администрации Уварово ненадлежащим образом исполняют должностные обязанности 0 В 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств во время работ по щебенению дорог в городе Уварово.

Внимание - ожидается резкое ухудшение погодных условий 0 УГИБДД России по Тамбовской области предупреждает, что сегодня ночью ожидается снижение температуры.

С рабочим визитом прибыл председатель Комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ 0 В ближайшие два дня в Тамбовской области будет работать председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор.

Последний автобус из Тамбова в Мичуринск будет отправляться в 18.00 0 С 1 марта будут по-новому курсировать автобусы из Тамбова в Мичуринск и наоборот.

Вопрос отлова бездомных собак вышел на региональный масштаб 0 Безнадзорные животные стали серьезной проблемой для жителей Тамбовской области. Большое количество обращений направляется в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе в адрес губернатора Александра Никитина.

Арсен Габуев: «У нас все хорошо» 0 Президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев в интервью изданию «Спорт-экспресс» заверил читателей, что финансовое состояние клуба не вызывает никаких опасений.

В День защитника Отечества в Тамбове состоялся торжественный митинг 0 Сегодня в Тамбове состоялся торжественный митинг посвященный Дню защитника Отечества. На Воздвиженском кладбище руководители города и Тамбовской области, военнослужащие и ветераны боевых действий почтили память солдат, не вернувшихся с войны.

Росгвардейцы в Мичуринске обезвредили шоколадного вора 0 В городе Мичуринске сотрудники Росгвардии задержали «шоколадного воришку», который попытался украсть из магазина аж семь шоколадных наборов.

Коммунисты Котовска встали на защиту единоросса 0 Общественно-политическая ситуация в городе Котовске накаляется день ото дня. В защиту главы города Котовска Алексея Плахотникова от «тамбовской власти» встали отдельные представители местного отделения КПРФ, которые возмущены действиями партийного руководства, об этом говорится в их открытом письме