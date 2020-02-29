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В Тамбове, Мичуринске и Знаменском районе откроют частные детсады
Вчера, 15:31
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В Тамбове несколько лет действуют частные дошкольные образовательные учреждения, скоро они будут открыты и в других муниципалитетах. Благодаря субсидиям из федерального бюджета в размере 6,77 миллиона рублей в Тамбовской области появятся 56 мест в частных детсадах.
Субсидии будут выделены на учреждения в Тамбове, Мичуринске и Знаменском районе. Немуниципальный сектор дошкольного образования развивают по региональному проекту «Содействие занятости женщин».
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