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Тамбов может стать цифровой столицей России
Вчера, 15:44
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В городе Тамбове продолжается масштабный фестиваль дизайна и IT-технологий EverFest, который собрал около 100 докладчиков лучших компаний страны. Яндекс, Mail.ru, МТС, Касперский, Skyeng и многие другие участники всероссийского фестиваля.
«Сейчас мы делаем так, чтобы Тамбов стал цифровой столицей России. Поддержите EverFest-2020», – заявил заместитель председателя Тамбовской областной Думы Ирина Тен.
Цель фестиваля – преподнести качественные знания специалистам в российской провинции.
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