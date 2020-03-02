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» » Политические акции Александра Никитина снова пошли в рост

Политические акции Александра Никитина снова пошли в рост

2 марта 2020
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Политические акции Александра Никитина снова пошли в рост «ПолитБрокер» опубликовал итоги за февраль. Агентство вновь повысило акции главы администрации области Александра Никитина в рейтинге «Биржи губернаторов». По мнению тамбовских экспертов, прежде всего это связано с хорошими показателями в агропромышленном комплексе области. Тамбовская область входит в 5-ку производителей зерна, сахарной свёклы. Достигнуты рекордные показатели в животноводстве.

Значительные успехи отмечают и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор, который недавно посетил нашу область, пообещал помощь в выделении федерального финансирования на реализацию проектов, в том числе из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
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