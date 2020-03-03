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17-летний парень пострадал в результате ДТП
На выходных в городе Тамбове на ул. Астраханская в районе дома №39 произошло ДТП «Лада Гранта» столкнулся с «Киа Сид».
В результате чего пострадал 17-летний парень, пассажир «Гранты». Молодого парня доставили в детскую областную больницу Тамбова.
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На выходных в городе Тамбове на ул. Астраханская в районе дома №39 произошло ДТП «Лада Гранта» столкнулся с «Киа Сид».
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