Геннадий Берстенев не достоин звания депутата – дольщики с ул. Коммунальной, 46 Комментариев: 0

Рассматривать поведение Геннадий Берстенева предстоит комиссии по этике на комитете по местному самоуправлению и связям с общественными организациями, председателем которого и является сам депутат.



Обманутые дольщики считают, что Геннадий Берстенев утратил депутатское доверие, «высокого звания народного депутата он недостоин». В открытом письме они пишут о том, что безответственность Геннадия Берстенева довела дом «до тупиковой ситуации». Сроки сдачи объекта переносились три раза. Несмотря на постоянные отсрочки, работы в здании не велись. Недострой в центре города обманутые дольщики по праву называют «памятником коррупции».



В числе обманутых дольщиков– инвалиды и многодетные семьи. Люди вынуждены кормить семью, выплачивать ипотеку, аренду съёмного жилья, неся тяжёлое финансовое бремя.



Сами обманутые дольщики настроены принципиально. В письме они подчёркивают: если проблема не решится на региональном уровне, то ситуация будет вынесена на федеральный масштаб. Обманутые дольщики с Коммунальной, 46 обратились в Тамбовскую городскую Думу. Они считают поведение депутата, члена партии «Единая Россия», экс-директора «ЭлитСтрой» Геннадия Берестенева недопустимым и просят рассмотреть действия «почётного гражданина Тамбова» на открытом заседании комитета.Рассматривать поведение Геннадий Берстенева предстоит комиссии по этике на комитете по местному самоуправлению и связям с общественными организациями, председателем которого и является сам депутат.Обманутые дольщики считают, что Геннадий Берстенев утратил депутатское доверие, «высокого звания народного депутата он недостоин». В открытом письме они пишут о том, что безответственность Геннадия Берстенева довела дом «до тупиковой ситуации». Сроки сдачи объекта переносились три раза. Несмотря на постоянные отсрочки, работы в здании не велись. Недострой в центре города обманутые дольщики по праву называют «памятником коррупции».В числе обманутых дольщиков– инвалиды и многодетные семьи. Люди вынуждены кормить семью, выплачивать ипотеку, аренду съёмного жилья, неся тяжёлое финансовое бремя.Сами обманутые дольщики настроены принципиально. В письме они подчёркивают: если проблема не решится на региональном уровне, то ситуация будет вынесена на федеральный масштаб.



