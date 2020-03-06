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В некоторых аптеках Тамбова и на складах нет масок
6 марта 2020
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Правительством России было принято постановление о прекращении экспорта за границу медицинских масок, бинтов, респираторов, очков, защитных костюмов. Данное решение мотивировано опасностью коронавируса, ограничение на вывоз продлится до 1 июня 2020 года.
По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, такая мера нужна для «предотвращения искусственного дефицита» медицинских средств, когда производители вывозят их за рубеж.
Нет ли дефицита защитных средств в Тамбове, решили проверить местные журналисты. На поиски масок отправилась редакция издания «ПРАВО68». В нескольких аптеках на улице Советской, как сообщает портал, масок не оказалось. В складских помещениях маски тоже отсутствуют. Где можно приобрести элементарное средство защиты – вопрос для тамбовчан.
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