В Котовске прокуратура запрещает проводить собрания Комментариев: 0



По словам организаторов встречи, чтобы сорвать собрание, власти попытались с помощью ряда лиц внести в происходивший конструктивный и принципиальный диалог сумятицу и неразбериху – на место встречи явилась группа провокаторов. Кроме того, в полицию поступило заявление о незаконном митинге, и сразу же прибыл наряд.



По итогам встречи было объявлено о сборе подписей горожан, в том числе за отставку главы города А.М. Плахотникова «как руководителя, игнорирующего проблемы людей на вверенной ему территории», если он не примет в ближайшее время конкретные меры по решению вопросов местного значения. На днях около 100 котовчан собрались на Октябрьской, 48 с целью обсудить вопросы местного значения. Жители убеждены, что Котовск нуждается в масштабном благоустройстве, в том числе в ремонте дорог, тротуаров. Также котовчане обеспокоены созданием вредных производств вблизи жилых комплексов. Собрание организованное по инициативе КПРФ могло и не состоятся. Администрация города Котовска написала в местную прокуратуру заявление, что коммунисты готовят несанкционированное мероприятие. Прокуратура запретила проводить собрание, но не смотря на это встреча состоялась.По словам организаторов встречи, чтобы сорвать собрание, власти попытались с помощью ряда лиц внести в происходивший конструктивный и принципиальный диалог сумятицу и неразбериху – на место встречи явилась группа провокаторов. Кроме того, в полицию поступило заявление о незаконном митинге, и сразу же прибыл наряд.По итогам встречи было объявлено о сборе подписей горожан, в том числе за отставку главы города А.М. Плахотникова «как руководителя, игнорирующего проблемы людей на вверенной ему территории», если он не примет в ближайшее время конкретные меры по решению вопросов местного значения.



