Тамбовчанин предлагает снести памятник Ленину и «Тамбовский колхозник» Комментариев: 0



Вклад тамбовского народа в приближение победы автором идеи не был осознан. На месте танка Роман Повидухин желает увидеть фигуру самого колхозника, будто бы совсем не осознавая смысл сооружения:



«Когда же вы всё-таки уберете монумент с танком — жуть, кошмар, безвкусица! Нужен памятник тамбовскому колхознику – поставьте памятник ему, а не этой железяке!» - восклицает Роман Повидухин.



«Тамбовский колхозник» является мемориальным комплексом. Он по-свящён танковой колонне, которая была создана во время Великой Отечественной войны. Инициаторами сбора средств на оборонительную технику были колхозники Избердеевского района (в настоящее время – Петровского) Тамбовской области. За ноябрь 1942 года жители региона собрали около 40 млн. рублей.



Обсуждение вопросов, связанных с памятниками, запланировано 10 марта. На заседании совета по монументальному искусству обсудят установку памятников первому мэру Тамбова Валерию Ковалю, заслуженному учителю РФ Николаю Рябову и других.

Один из жителей города Тамбова Роман Повидухин предлагает снести памятник «Тамбовский колхозник» и памятник Владимиру Ленину. Своё предложение он внёс в Тамбовскую городскую Думу.Вклад тамбовского народа в приближение победы автором идеи не был осознан. На месте танка Роман Повидухин желает увидеть фигуру самого колхозника, будто бы совсем не осознавая смысл сооружения:«Когда же вы всё-таки уберете монумент с танком — жуть, кошмар, безвкусица! Нужен памятник тамбовскому колхознику – поставьте памятник ему, а не этой железяке!» - восклицает Роман Повидухин.«Тамбовский колхозник» является мемориальным комплексом. Он по-свящён танковой колонне, которая была создана во время Великой Отечественной войны. Инициаторами сбора средств на оборонительную технику были колхозники Избердеевского района (в настоящее время – Петровского) Тамбовской области. За ноябрь 1942 года жители региона собрали около 40 млн. рублей.Обсуждение вопросов, связанных с памятниками, запланировано 10 марта. На заседании совета по монументальному искусству обсудят установку памятников первому мэру Тамбова Валерию Ковалю, заслуженному учителю РФ Николаю Рябову и других.



