|
Улицы без освещения в Бондарском районе стали фактом нарушения прав жителей на безопасность
Сегодня, 10:07
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура Бондарского района проверила соблюдение требований законодательства органами местного самоуправления. Контроль затронул территориальное благоустройство.
Согласно федеральному законодательству, органы местного самоуправления должны следить в частности за освещением улиц. Аналогичные обязанности содержатся в установленных правилах благоустройства и содержания территории сельсоветов.
Однако, как выяснилось, ряд улиц района освещения не имел. На установленных фонарных столбах перегорели лампочки, которые долгое время не были заменены.
В бездействии местной власти прокуратура Бондарского района усмотрела нарушения прав граждан поселения на благоприятные и безопасные условия проживания.
Прокуратурой направлены в суд административные исковые заявления о необходимости органов местного самоуправления обеспечить надлежащее освещение населенных пунктов. Акты прокурорского реагирования в настоящее время рассматриваются.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.