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Руководитель ОАО «Сервис Спецтехника» повторно не выплатил сотрудникам зарплату
Сегодня, 09:49
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За невыплату заработной платы сотрудникам руководитель ОАО «Сервис Спецтехника» привлечен к административной ответственности. Такое постановление вынесла прокуратура Советского района города Тамбова.
Заработная плата не выплачивалась работникам организации с декабря 2019 года. Однако данный факт – не первое нарушение трудовых прав со стороны работодателя. Сотрудникам ОАО «Сервис Спецтехника» не выплачивалась заработная плата и в сентябре 2019 года. Тогда прокуратура привлекла директора к административной ответственности.
Поскольку правонарушение повторилось, прокуратура завела производство по делу об административном правонарушении по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ, а суд привлёк директора ОАО «Сервис Спецтехника» к административной ответственности.
В настоящее время задолженность по заработной плате руководителем предприятия погашена.
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