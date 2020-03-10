|
В ближайшие дни в Тамбове не будут отключать отопление
Вчера, 09:30
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове последние дни сложилась очень теплая погода, сегодня синоптики обещают до 17 градусов тепла. В этой связи у жителей города возникает вопрос, когда будет завершен отопительный сезон.
Решение о завершении отопительного периода принимают органы местного самоуправления, в частности администрация города Тамбова. При этом столбик термометра должен на протяжении 5 суток показывать выше 8 градусов. В связи с тем, что на выходных нас ожидает похолодание говорить о завершении отопительного сезона в ближайшие дни не приходится.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.