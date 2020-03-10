Роскомнадзор: согласие работника на измерение температуры не требуется 0 В связи с высокой вероятностью заражения коронавирусом и гриппом Роспотребнадзор порекомендовал работодателям измерять температуру сотрудников, находящихся на рабочих местах. От организаций стали поступать вопросы в Роскомнадзор о правомерности предлагаемого контроля здоровья.

Умер почетный гражданин города Тамбова Илья Вокин 0 На 97-ом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Тамбова Илья Вокин.

В ближайшие дни в Тамбове не будут отключать отопление 0 В Тамбове последние дни сложилась очень теплая погода, сегодня синоптики обещают до 17 градусов тепла.

ООО «Дентал Клиник» предстоит ответить за рекламу 0 В отношении стоматологической клиники «Дентал Клиник» заведено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Тамбовское УФАС усмотрело в маркетинге компании признаки нарушения пункта 1 части 3 ста-тьи 5 закона «О рекламе».

Жители Тамбовской области ежедневно преодолевают ухабы и ямы на дорогах 0 Жители Тамбовской области обращаются на официальный сайт Александра Никитина по поводу неудовлетворительного состояния дорог. Весенняя распутицы и плохое дорожное покрытие (а где-то и вовсе его отсутствие) не дают людям выехать на работу и в магазины, автомобили «скорой» не могут проехать.

Руководитель ОАО «Сервис Спецтехника» повторно не выплатил сотрудникам зарплату 0 За невыплату заработной платы сотрудникам руководитель ОАО «Сервис Спецтехника» привлечен к административной ответственности. Такое постановление вынесла прокуратура Советского района города Тамбова.

Группа «Сплин» приедет в Тамбов 0 На рок-фестивале «Чернозём-2020» в городе Тамбове выступит группа «Сплин».

Жители Сосновского района недовольны открытием пункта для коронавирусных больных 0 Жители Сосновского района обеспокоены новостью о создании пункта временной изоляции и медицинского наблюдения для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV. С населением встретились представители профильных структур.

Тамбовчанин предлагает снести памятник Ленину и «Тамбовский колхозник» 0 Один из жителей города Тамбова Роман Повидухин предлагает снести памятник «Тамбовский колхозник» и памятник Владимиру Ленину. Своё предложение он внёс в Тамбовскую городскую Думу.

В Котовске прокуратура запрещает проводить собрания 0 На днях около 100 котовчан собрались на Октябрьской, 48 с целью об-судить вопросы местного значения.

В некоторых аптеках Тамбова и на складах нет масок 0 Правительством России было принято постановление о прекращении экспорта за границу медицинских масок, бинтов, респираторов, очков, защитных костюмов. Данное решение мотивировано опасностью коронавируса, ограничение на вывоз продлится до 1 июня 2020 года.

Геннадий Берстенев не достоин звания депутата – дольщики с ул. Коммунальной, 46 0 Обманутые дольщики с Коммунальной, 46 обратились в Тамбовскую городскую Думу. Они считают поведение депутата, члена партии «Единая Россия», экс-директора «ЭлитСтрой» Геннадия Берестенева недопустимым и просят рассмотреть действия «почётного гражданина Тамбова» на открытом заседании комитета.

Без торгов администрация города не имела права продавать землю по ул. Мичуринская, 211Б 0 УФАС по Тамбовской области провело проверку законности процедуры купли-продажи земельного участка по ул. Мичуринская, 211Б в городе Тамбове, где должны были построить «Олимпийский» бассейн. Напомним, что большой земельный участок площадью 8 496 кв.м. продали физическому лицу в конце ноября 2016

17-летний парень пострадал в результате ДТП 0 На выходных в городе Тамбове на ул. Астраханская в районе дома №39 произошло ДТП «Лада Гранта» столкнулся с «Киа Сид».

Политические акции Александра Никитина снова пошли в рост 0 «ПолитБрокер» опубликовал итоги за февраль. Агентство вновь повысило акции главы администрации области Александра Никитина в рейтинге «Биржи губернаторов».

Тамбов может стать цифровой столицей России 0 В городе Тамбове продолжается масштабный фестиваль дизайна и IT-технологий EverFest, который собрал около 100 докладчиков лучших компаний страны.

В Тамбове, Мичуринске и Знаменском районе откроют частные детсады 0 В Тамбове несколько лет действуют частные дошкольные образовательные учреждения, скоро они будут открыты и в других муниципалитетах.

Жители 15 лет ждут капитального ремонта улицы Делегатская 0 Состояние дорог в областном центре оставляет желать лучшего. С наступлением весны обнажились все огрехи дорожного полотна, а где-то и полотна нет. Вот уже 15 лет жители города Тамбова ждут капитального ремонта дороги по ул. Делегатская.

Артем Александров: «Необходим открытый и честный разговор» 0 Программа с участием главы администрации региона Александра Никитина, рассказывающая о достижениях Тамбовской области, которая недавно вышла на телеканале «Россия 24» вызвала серьезную дискуссию в обществе.