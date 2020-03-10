Роскомнадзор: согласие работника на измерение температуры не требуется Комментариев: 0



Согласно статье 88 Трудового кодекса РФ, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, однако исключение составляют данные, свидетельствующие о возможности выполнения работником трудовых функций. Поскольку наличие заболевания ведёт к снижению трудоспособности, то измерение температуры правомерно и согласие работника на него не требуется.



Иное требование будет распространяться на посетителей организации. Для контроля их температуры тела необходимо согласие. В случае повышен-ной температуры посетителя направят на консультацию к врачу.



Сведения о порядке измерения температуры учреждениям предлагают разместить на входе. Контролировать температуру в большинстве организаций будут с помощью тепловизоров. Их показатели намерены обновлять каждые сутки.

В связи с высокой вероятностью заражения коронавирусом и гриппом Роспотребнадзор порекомендовал работодателям измерять температуру сотрудников, находящихся на рабочих местах. От организаций стали поступать вопросы в Роскомнадзор о правомерности предлагаемого контроля здоровья.Согласно статье 88 Трудового кодекса РФ, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, однако исключение составляют данные, свидетельствующие о возможности выполнения работником трудовых функций. Поскольку наличие заболевания ведёт к снижению трудоспособности, то измерение температуры правомерно и согласие работника на него не требуется.Иное требование будет распространяться на посетителей организации. Для контроля их температуры тела необходимо согласие. В случае повышен-ной температуры посетителя направят на консультацию к врачу.Сведения о порядке измерения температуры учреждениям предлагают разместить на входе. Контролировать температуру в большинстве организаций будут с помощью тепловизоров. Их показатели намерены обновлять каждые сутки.



