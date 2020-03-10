Жители деревни Крутые Выселки: мы тонем в фекалиях Комментариев: 0



Устранить проблему в работе канализационной станции жители Крутых Выселок просят на протяжении трёх лет. Всякий раз после обращения результата не дожидаются: ремонт канализационно-насосной станции не делают и болото остаётся на месте.



«МЫ ТОНЕМ в фекалиях, вонь стоит на весь север, невыносимо окна открыть, полнейшее безразличие с Вашей стороны!!!!» - пишет губернатору Оксана Кокорева.



Вот только с проблемным участком, как выяснилось, не всё так просто. В 2008 году его приобрело в собственность ЗАО «Тамбовская земля». Далее на территории образовалось два кооператива - «УЭСК «Коммунальщик» и ПУЭСК «Слобода». Объекты электрообслуживания были созданы на деньги «УЭСК «Коммунальщик» и считаются долевыми. Сам же кооператив свой существование прекратил. В Росреестр объекты, кстати, внесены не были. Отсюда и трудности с ремонтом. По подсчётам администрации, работы канализационно-насосной станции обойдутся в 1 млн. 120 тысяч рублей. Выделить сумму из бюджета нельзя, так как объекты муниципальными не являются. Принять их на обслуживание как бесхозные Комсомольский сельсовет не может, так как собственником «УЭСК «Коммунальщик».



Как решать жителям проблему с нечистотами, неясно. Такое регулярное соседство не только неэстетично, но и вредно для здоровья местных жителей.



Фото - lifetambov.ru

Жители деревни Крутые Выселки Тамбовского района страдают от канализационных нечистот. На территории населённого пункта образовалось болото с отходами, из-за которого население вынужденно задыхаться. Профильные структуры к проблеме остаются безучастны.Устранить проблему в работе канализационной станции жители Крутых Выселок просят на протяжении трёх лет. Всякий раз после обращения результата не дожидаются: ремонт канализационно-насосной станции не делают и болото остаётся на месте.пишет губернатору Оксана Кокорева.Вот только с проблемным участком, как выяснилось, не всё так просто. В 2008 году его приобрело в собственность ЗАО «Тамбовская земля». Далее на территории образовалось два кооператива - «УЭСК «Коммунальщик» и ПУЭСК «Слобода». Объекты электрообслуживания были созданы на деньги «УЭСК «Коммунальщик» и считаются долевыми. Сам же кооператив свой существование прекратил. В Росреестр объекты, кстати, внесены не были. Отсюда и трудности с ремонтом. По подсчётам администрации, работы канализационно-насосной станции обойдутся в 1 млн. 120 тысяч рублей. Выделить сумму из бюджета нельзя, так как объекты муниципальными не являются. Принять их на обслуживание как бесхозные Комсомольский сельсовет не может, так как собственником «УЭСК «Коммунальщик».Как решать жителям проблему с нечистотами, неясно. Такое регулярное соседство не только неэстетично, но и вредно для здоровья местных жителей.Фото - lifetambov.ru



