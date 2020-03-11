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Школьница из Тамбовского района была задушена
Сегодня, 09:04
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По информации СУ СК РФ по Тамбовской области вероятной причиной наступления смерти школьницы из села Бокино Тамбовского района стала механическая асфиксия, то есть девушка была задушена.
В рамках расследования уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» назначены ряд криминалистических экспертиз, в том числе биологические, генетические, трасологические, судебно-медицинская, комплексная психолого-психиатрическая.
Первоначальная версия, которую озвучил задержанный, что он сбил девушку по дороге и сброс тело в Цну.
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