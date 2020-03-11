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» » У здания МФЦ в Тамбове запретили парковаться

У здания МФЦ в Тамбове запретили парковаться

Сегодня, 09:13
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У здания МФЦ в Тамбове запретили парковаться По информации администрации города Тамбова у здания МФЦ в областном центре появился запрещающий знак - остановка запрещена. Знак запрещает остановку, а следовательно и стоянку всех транспортных средств, за исключением маршрутных ТС. Распространяет свое действие только на ту сторону проезжей части, на которой установлен знак.

Парковку запретили на пересечение улиц Горького и Карла Маркса.
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