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Ресторан «Адмирал» на берегу Цны продают за 7 млн рублей
Сегодня, 09:33
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Центральное агентство залогового имущества продаёт ресторан «Адмирал» на берегу канала Цны в Тамбове, ранее принадлежавший Руслану Шамояну, который был задержан в прошлом году за попытку мошенничества.
Первоначально ресторан хотели продать за 20 миллионов рублей, но стоимость снизилась до 7 миллионов.
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