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В предстоящие выходные ожидаются морозы
Вчера, 13:58
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В предстоящие выходные резко изменится погода, на смену теплу придут морозные дни, а также ожидаются осадки в виде мокрого снега. 14 марта в Тамбове будет облачно, днем дождь, переходящий в мокрый снег, ветер западный 5-10 м/с.
На следующей неделе возвращения теплой погоды пока не стоит ждать.
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