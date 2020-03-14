|
На следующей неделе зима продолжится
Вчера, 17:38
Комментариев: 0
Версия для печати
На смену теплой погоде в Тамбовскую область пришли морозы и метель. Причина резкого похолодания — мощный циклон, который пришел из Арктики и накрыл Центральный и Северо-Западный район страны.
На следующей неделе зима в Тамбове продолжится. Сегодня почти весь день идет снег, ночью заморозки до -4. Аналогичная погода нас ожидает и завтра.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.