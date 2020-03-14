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Будьте осторожны на дорогах гололедица
Сегодня, 09:25
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В ночь с 15 по 16 марта в Тамбовской области было заметное снижение температуры, из-за чего на дорогах образовалась гололедица. На трассе федерального значения Р-22 «Каспий» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и автомобиля газель.
ГИБДД по Тамбовской области призывает водителей не выезжать на дорогу на летних шинах и с малым стажем вождения, будьте особенно осторожны на загородных трассах.
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