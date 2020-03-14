ТГТУ переходит на дистанционное обучение 0 ТГТУ с сегодняшнего дня переводит студентов на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения будут действовать до 31 марта.

В Тамбовской области открывают «дедсады» для пожилых людей 0 В прошлом году на базе Сосновского дома-интерната был открыт «дедсад» для пожилых людей это дневное отделение, где специалисты проводят с людьми преклонного возраста занятия, направленные на сохранение когнитивных функций. Подобные отделения будут созданы и в других муниципальных образованиях

Будьте осторожны на дорогах гололедица 0 В ночь с 15 по 16 марта в Тамбовской области было заметное снижение температуры, из-за чего на дорогах образовалась гололедица.

На следующей неделе зима продолжится 0 На смену теплой погоде в Тамбовскую область пришли морозы и метель.

Одни депутаты призывают бойкотировать, а другие голосовать за поправки к Конституции 0 22 апреля состоится всероссийское голосование. Гражданам предлагается высказаться о вносимых в Конституцию изменениях. Их одобрят, если предложенные поправки поддержат более половины россиян. В преддверие голосования политики высказывают разные точки зрения на этот счет.

В Тамбовской области случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано 0 Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса, ранее в регионе были зафиксированы случаи коронавирусной инфекции.

Парк «Тамбовгортранса» пополнился 15 новыми автобусами 0 В Тамбове прошла торжественная церемония передачи 15 новых автобусов работающих на газомоторном топливе.

В предстоящие выходные ожидаются морозы 0 В предстоящие выходные резко изменится погода, на смену теплу придут морозные дни, а также ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Ресторан «Адмирал» на берегу Цны продают за 7 млн рублей 0 Центральное агентство залогового имущества продаёт ресторан «Адмирал» на берегу канала Цны в Тамбове, ранее принадлежавший Руслану Шамояну, который был задержан в прошлом году за попытку мошенничества.

У здания МФЦ в Тамбове запретили парковаться 0 По информации администрации города Тамбова у здания МФЦ в областном центре появился запрещающий знак - остановка запрещена.

Жители деревни Крутые Выселки: мы тонем в фекалиях 0 Жители деревни Крутые Выселки Тамбовского района страдают от канализационных нечистот. На территории населённого пункта образовалось болото с отходами, из-за которого население вынужденно задыхаться. Профильные структуры к проблеме остаются безучастны.

Роскомнадзор: согласие работника на измерение температуры не требуется 0 В связи с высокой вероятностью заражения коронавирусом и гриппом Роспотребнадзор порекомендовал работодателям измерять температуру сотрудников, находящихся на рабочих местах. От организаций стали поступать вопросы в Роскомнадзор о правомерности предлагаемого контроля здоровья.

Умер почетный гражданин города Тамбова Илья Вокин 0 На 97-ом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Тамбова Илья Вокин.

В ближайшие дни в Тамбове не будут отключать отопление 0 В Тамбове последние дни сложилась очень теплая погода, сегодня синоптики обещают до 17 градусов тепла.

ООО «Дентал Клиник» предстоит ответить за рекламу 0 В отношении стоматологической клиники «Дентал Клиник» заведено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Тамбовское УФАС усмотрело в маркетинге компании признаки нарушения пункта 1 части 3 ста-тьи 5 закона «О рекламе».

Жители Тамбовской области ежедневно преодолевают ухабы и ямы на дорогах 0 Жители Тамбовской области обращаются на официальный сайт Александра Никитина по поводу неудовлетворительного состояния дорог. Весенняя распутицы и плохое дорожное покрытие (а где-то и вовсе его отсутствие) не дают людям выехать на работу и в магазины, автомобили «скорой» не могут проехать.

Руководитель ОАО «Сервис Спецтехника» повторно не выплатил сотрудникам зарплату 0 За невыплату заработной платы сотрудникам руководитель ОАО «Сервис Спецтехника» привлечен к административной ответственности. Такое постановление вынесла прокуратура Советского района города Тамбова.

Группа «Сплин» приедет в Тамбов 0 На рок-фестивале «Чернозём-2020» в городе Тамбове выступит группа «Сплин».