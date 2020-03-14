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В Тамбовской области открывают «дедсады» для пожилых людей

Сегодня, 09:34
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В Тамбовской области открывают «дедсады» для пожилых людейВ прошлом году на базе Сосновского дома-интерната был открыт «дедсад» для пожилых людей это дневное отделение, где специалисты проводят с людьми преклонного возраста занятия, направленные на сохранение когнитивных функций. Подобные отделения будут созданы и в других муниципальных образованиях области.

Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.

«Такая смена обстановки будет полезна для пожилых людей и выгодна для родственников, которые осуществляя уход, продолжат трудовую деятельность», - считают в администрации Тамбовской области.
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