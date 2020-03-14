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ТГТУ переходит на дистанционное обучение
Сегодня, 10:59
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ТГТУ с сегодняшнего дня переводит студентов на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения будут действовать до 31 марта.
Ранее в Минобрнауки рекомендовали российским вузам перейти на дистанционное обучение. С аналогичной рекомендацией для школьников выступило Министерство просвещения.
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