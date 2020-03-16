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Заместителя главы администрации области Сергея Иванова отправили в отставку
Вчера, 11:35
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Глава администрации Тамбовской области принял отставку своего заместителя курирующего сельское хозяйство Сергея Иванова. По официальной версии он переходит работать в де-факто общественную организацию Агропромышленный союз Тамбовской области, который сейчас возглавляет сельхозпроизводитель из Знаменского района Грициенко Валерий Федорович.
В октябре 2019 года в кабинете Сергея Иванова прошли обыски.
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