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Обманутые дольщики продолжают пикетировать администрацию области
Вчера, 16:44
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Сегодня обманутые дольщики дома по ул. Коммунальная, 46 снова вышли на одиночные пикеты к администрации Тамбовской области.
В руках активисты держали плакаты со следующими надписями: «Коммунальная, 46. Хватит нас АКТУАЛИЗИРОВАТЬ!!! Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять!», «Коммунальная, 46! Разрешили депутату строить? Требуем достроить!!! Мы поверили в «Элитстрой», получили ДОЛГОСТРОЙ!» и другие.
По мнению обманутых дольщиков, администрация области должна оказать максимальное содействие в достройке проблемного объекта, который должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году.
Фото - "Право68"
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