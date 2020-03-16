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Обманутые дольщики продолжают пикетировать администрацию области

Вчера, 16:44
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Обманутые дольщики продолжают пикетировать администрацию области Сегодня обманутые дольщики дома по ул. Коммунальная, 46 снова вышли на одиночные пикеты к администрации Тамбовской области.

В руках активисты держали плакаты со следующими надписями: «Коммунальная, 46. Хватит нас АКТУАЛИЗИРОВАТЬ!!! Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять!», «Коммунальная, 46! Разрешили депутату строить? Требуем достроить!!! Мы поверили в «Элитстрой», получили ДОЛГОСТРОЙ!» и другие.

По мнению обманутых дольщиков, администрация области должна оказать максимальное содействие в достройке проблемного объекта, который должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году.

Фото - "Право68"
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Обманутые дольщики продолжают пикетировать администрацию области

Вчера, 16:44
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