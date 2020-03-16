|
В отношении депутата областной Думы возбудили уголовное дело
Сегодня, 15:04
Комментариев: 0
Версия для печати
В отношении депутата Тамбовской областной думы, председателя комитета по труду и социальным вопросам Алексея Жирнова возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия он фиктивно трудоустроил у себя двух помощников, в течение нескольких лет за них получал заработную плату. С утра прошли обыски в Тамбовской областной Думе и по месту жительства депутата. Из-за уголовного дела «Единая Россия» приостановила членство Алексея Жирнова в партии.
Фото Михаила Карасёва
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.