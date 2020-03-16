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Остаются под медицинским наблюдением 47 человек
Сегодня, 15:17
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По информации Роспотребнадзора по состоянию на 18.03.2020 зарегистрирован 1 случай новой коронавирусной инфекции на территории области.
Остаются под медицинским наблюдением 47 человек, прибывших из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции (КНР, Южная Корея, Италия, ФРГ, Испания, Франция, Исламская Республика Иран) и 14 контактных лиц.
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