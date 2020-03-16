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Полным ходом идут весенние полевые работы
Сегодня, 15:40
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В Тамбовской области в рамках весенне-полевых работ обработано 34% от запланированной территории. В 2020 году урожай зерновых ожидается на уровне 3,8 миллиона тонн.
Руководство области призывает аграриев внимательно относиться к повышению плодородия почвы за счет увеличения объемов внесения удобрений. Ведь грамотное применение удобрений способствует увеличению урожая.
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