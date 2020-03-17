Александр Бобров фигурант нового уголовного дела 0 Сегодня сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Тамбова и по месту жительства экс-главы администрации Александра Боброва, сообщает «ПроТамбов».

Прокуратура обжаловала приговор в отношении Александра Кузнецова 0 Прокуратура обжаловала приговор в отношении бывшего главы города Мичуринска Александра Кузнецова, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ. Наказание было назначено – 4 года условно.

Опасаться товарного дефицита не следует 0 В администрации Тамбовской области прошло совещание с представителями крупных торговых сетей и органов исполнительной власти области по вопросам регулирования спроса и предложения на отдельные виды товаров, прежде всего продукты.

«Тамбов-информ» вошел в ТОП-10 самых цитируемых СМИ 0 Компания «Медиалогия», которая является разработчиком автоматической системы мониторинга и анализа СМИ представила рейтинг медиаресурсов Тамбовской области за 2019 год.

Полным ходом идут весенние полевые работы 0 В Тамбовской области в рамках весенне-полевых работ обработано 34% от запланированной территории.

Остаются под медицинским наблюдением 47 человек 0 По информации Роспотребнадзора по состоянию на 18.03.2020 зарегистрирован 1 случай новой коронавирусной инфекции на территории области.

В отношении депутата областной Думы возбудили уголовное дело 0 В отношении депутата Тамбовской областной думы, председателя комитета по труду и социальным вопросам Алексея Жирнова возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Обманутые дольщики продолжают пикетировать администрацию области 0 Сегодня обманутые дольщики дома по ул. Коммунальная, 46 снова вышли на одиночные пикеты к администрации Тамбовской области.

Прокуратура обжаловала приговор Александру Боброву 0 Прокуратура обжаловала постановление Ленинского районного суда города Тамбова о прекращении уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва, которого обвиняли в мошеннических действиях.

Заместителя главы администрации области Сергея Иванова отправили в отставку 0 Глава администрации Тамбовской области принял отставку своего заместителя курирующего сельское хозяйство Сергея Иванова. По официальной версии он переходит работать в де-факто общественную организацию Агропромышленный союз Тамбовской области, который сейчас возглавляет сельхозпроизводитель из

ТГТУ переходит на дистанционное обучение 0 ТГТУ с сегодняшнего дня переводит студентов на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения будут действовать до 31 марта.

В Тамбовской области открывают «дедсады» для пожилых людей 0 В прошлом году на базе Сосновского дома-интерната был открыт «дедсад» для пожилых людей это дневное отделение, где специалисты проводят с людьми преклонного возраста занятия, направленные на сохранение когнитивных функций. Подобные отделения будут созданы и в других муниципальных образованиях

Будьте осторожны на дорогах гололедица 0 В ночь с 15 по 16 марта в Тамбовской области было заметное снижение температуры, из-за чего на дорогах образовалась гололедица.

На следующей неделе зима продолжится 0 На смену теплой погоде в Тамбовскую область пришли морозы и метель.

Одни депутаты призывают бойкотировать, а другие голосовать за поправки к Конституции 0 22 апреля состоится всероссийское голосование. Гражданам предлагается высказаться о вносимых в Конституцию изменениях. Их одобрят, если предложенные поправки поддержат более половины россиян. В преддверие голосования политики высказывают разные точки зрения на этот счет.

В Тамбовской области случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано 0 Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса, ранее в регионе были зафиксированы случаи коронавирусной инфекции.

Парк «Тамбовгортранса» пополнился 15 новыми автобусами 0 В Тамбове прошла торжественная церемония передачи 15 новых автобусов работающих на газомоторном топливе.

В предстоящие выходные ожидаются морозы 0 В предстоящие выходные резко изменится погода, на смену теплу придут морозные дни, а также ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Ресторан «Адмирал» на берегу Цны продают за 7 млн рублей 0 Центральное агентство залогового имущества продаёт ресторан «Адмирал» на берегу канала Цны в Тамбове, ранее принадлежавший Руслану Шамояну, который был задержан в прошлом году за попытку мошенничества.