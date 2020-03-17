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Опасаться товарного дефицита не следует
Сегодня, 09:17
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В администрации Тамбовской области прошло совещание с представителями крупных торговых сетей и органов исполнительной власти области по вопросам регулирования спроса и предложения на отдельные виды товаров, прежде всего продукты. Представители торговли заверили, что не стоит опасаться товарного дефицита.
После объявления новых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции жители Тамбовской области начали сметать с полок крупы и другие продукты. Особенно быстро разбирают гречку. В настоящее время на территории региона выявлен 1 случай заражения коронавирусом.
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