Прокуратура обжаловала приговор в отношении Александра Кузнецова Комментариев: 0



Глава города в 2016 году купил здание старой котельной стоимостью около 30 миллионов рублей под залог собственности города. По версии следствия в Мичуринске не было необходимости в покупке устаревшей котельной.



Напомним, что Александр Кузнецов свою вину не признал и следующим образом комментировал ситуацию: «Благодаря этому шагу мы за решили проблему жителей северо-западного микрорайона, обеспечив их горячей водой (кипы поступивших на тот момент обращений граждан выливаются почти в книжный том), мы не сорвали программу Малые города, в рамках которой получили 250 миллионов рублей в городскую сферу ЖКХ...». Прокуратура обжаловала приговор в отношении бывшего главы города Мичуринска Александра Кузнецова, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ. Наказание было назначено – 4 года условно.Глава города в 2016 году купил здание старой котельной стоимостью около 30 миллионов рублей под залог собственности города. По версии следствия в Мичуринске не было необходимости в покупке устаревшей котельной.Напомним, что Александр Кузнецов свою вину не признал и следующим образом комментировал ситуацию: «Благодаря этому шагу мы за решили проблему жителей северо-западного микрорайона, обеспечив их горячей водой (кипы поступивших на тот момент обращений граждан выливаются почти в книжный том), мы не сорвали программу Малые города, в рамках которой получили 250 миллионов рублей в городскую сферу ЖКХ...».



