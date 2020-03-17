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Александр Бобров фигурант нового уголовного дела
Сегодня, 10:21
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Сегодня сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Тамбова и по месту жительства экс-главы администрации Александра Боброва, сообщает «ПроТамбов».
По информации издания речь идет о незаконном отчуждении земельных участков в микрорайоне «Радужное» без проведения торгов по заниженной цене через подконтрольное юридическое лицо, оформленное на родственника бывшего руководителя администрации города. Полицейские изымают документы, связанные с арендой и продажей земли.
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