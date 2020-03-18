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В Тамбовской области в 2020 году завершится строительство семи детских садов
Сегодня, 08:47
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В рамках национального проекта «Демография» в Тамбовской области в 2020 году будет завершено строительство семи детских садов на 910 мест. В настоящее время строительство дошкольных образовательных учреждений ведется в городах Тамбов и Уварово, Тамбовском районе.
За последние четыре года в регионе создано более 7 тысяч дополнительных дошкольных мест.
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