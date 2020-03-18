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В городе Рассказово возведут новый спортивный комплекс
Сегодня, 08:57
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Из федерального бюджета будет направлено 66,5 миллиона рублей на строительство в городе Рассказово физкультурно-оздоровительного комплекса. Общая стоимость проекта составляет – 117 млн рублей.
Оздоровительный комплекс будет включать два спортивных зала: малый и универсальный. Универсальный спортивный зал предназначен для игровых видов спорта: баскетбол, волейбол, гандбол, теннис, бадминтон, настольный теннис и мини-футбол.
В текущем году планируется определить подрядчика, который будет реализовывать масштабный проект на базе стадиона «Спартак».
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