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Коронавирус не пройдет – состоялся автомобильный крестный ход
Сегодня, 10:29
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На днях во всех храмах Тамбовской епархии Русской православной церкви были совершены молебны «Во время губительнаго поветрия и смертоносныя заразы». Старт мероприятиям лично дал митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.
Вокруг областного центра состоялся автомобильный крестный ход со святынями. Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции ещё в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населённые пункты, призывая Господа и святых в помощь.
Фото – «Тамбовская Епархия РПЦ».
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