Регистрация Войти
Вход на сайт
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Выписан первый тамбовчанин находившийся в больнице на карантине

«Тамбов-информ» вошел в ТОП-10 самых цитируемых СМИ

Прокуратура обжаловала приговор Александру Боброву

В Тамбовской области случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано

Умер почетный гражданин города Тамбова Илья Вокин

Жители Тамбовской области ежедневно преодолевают ухабы и ямы на дорогах

Жители Сосновского района недовольны открытием пункта для коронавирусных больных

Без торгов администрация города не имела права продавать землю по ул. Мичуринская, 211Б

Руководство ФК «Тамбов» обмануло Президента РПЛ

Областная структура погасит 508 млн долга МУП «ТТС»

Вопрос отлова бездомных собак вышел на региональный масштаб

В День защитника Отечества в Тамбове состоялся торжественный митинг

» » Соцзащита переходит на особый режим работы

Соцзащита переходит на особый режим работы

Вчера, 11:42
Комментариев: 0
Версия для печати
Соцзащита переходит на особый режим работы Отделения социальной защиты в муниципальных образованиях переходят на новый режим работы. Подать необходимые документы можно будет по почте, где располагается отделение соцзащиты. Получить консультацию специалиста можно по телефону 47-59-91 или 47-59-90.

Направлять свои вопросы и документы можно и через систему государственных услуг.

«Мы этот сервис доработали. И у нас сейчас есть возможность не просто подать заявление в электронном виде. Но и прикрепить к нему все необходимые документы», - отмечает руководитель Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области Марина Макова.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Новые возможности электронных услуг

Новые возможности электронных услуг

Тамбовские мамы теперь могут "заказать" сертификат на материнский капитал ...

ГИБДД начала оформлять водительские права через интернет

Зарегистрироваться по месту пребывания гражданину РФ стало проще

Хочешь в ВУЗ – иди на Почту



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Депутаты премировали депутатов, главу города, которая находится во Вьетнаме

Вчера, 14:27
0
Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы по предложению депутата от ЛДПР Геннадия Арзамасцева и председателя комитета по бюджету Владимира Сергеева депутаты приняли очередное решение о премировании.

Остаются под медицинским наблюдением 283 человека

Вчера, 11:58
0
В настоящее время в Тамбовской области остаются под медицинским наблюдением 283 человека, которые прибыли из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции.

Соцзащита переходит на особый режим работы

Вчера, 11:42
0
Отделения социальной защиты в муниципальных образованиях переходят на новый режим работы.

Водоканал начал выпускать собственные платежки

Вчера, 11:33
0
С марта АО «ТКС» (водоканал) перешел на выпуск нового формата квитанций для абонентов, проживающих в частном секторе.

Российская газета: «Пять тамбовских семей больше полувека живут на вокзале»

24 марта 2020
0
«Российская газета» опубликовала развернутую статью про вопиющую ситуацию в Тамбовском районе, о которой ранее мы писали: без газа, удобств, горячей воды: десятки лет пять семей живут на железнодорожной станции Рада.

Шамояну вынесли обвинительный приговор

24 марта 2020
0
Октябрьский районный суд города Тамбова вынес обвинительный приговор в отношении Рустама Чатоевича Шамояна, которого признали виновным в совершении преступления по ст. 159 ч. 4 УК РФ.

Тамбовская больница закупит 100 тыс. масок

24 марта 2020
0
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Тамбова» закупит 100 тысяч медицинских масок за 197 тыс. рублей.

В Мичуринске двое школьников погибли от удара током

24 марта 2020
0
В городе Мичуринске произошла трагедия, двое учеников школы погибли в результате удара током на трансформаторной подстанции.

«Реконструкция «Спартака» имеет определенные сложности»

23 марта 2020
0
Когда завершатся работы по реконструкции стадиона «Спартак» этот вопрос волнует многих любителей футбола.

За дачу взятки ООО «Палитра» оштрафовано на 1 млн рублей

23 марта 2020
0
В прошлом году директор фирмы ООО «Палитра» передал должностному лицу отдела ГУ МЧС России по Тамбовской области взятку в размере 30 тысяч рублей для оказания содействия в получение лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной

ХК «Держава» вышла в финал Студенческой лиги

23 марта 2020
0
Тамбовская команда - хоккейный клуб «Держава» вышла в финал Студенческой лиги. Команда из ТГУ разгромила студентов из Уральского госуниверситета физической культуры из Челябинска.

Выписан первый тамбовчанин находившийся в больнице на карантине

23 марта 2020
0
На территории Тамбовской области зарегистрировано 3 случая новой коронавирусной инфекции.

Произошла авария с двумя автобусами

22 марта 2020
0
Сегодня рано утром на федеральной трассе «Р-22 Каспий», 566 км, два пассажирских автобуса в результате столкновения опрокинулись в кювет.

Администрация Тамбова не видит нарушений в деле с землей под Олимпийский бассейн

22 марта 2020
0
Администрация города Тамбова не видит нарушений в деле по продаже земельного участка без проведения торгов по ул. Мичуринская, 211Б, об этом говорится в ответе на обращение депутата гордумы Артема Александрова, который обратился в администрацию города с просьбой инициировать расторжение договора и

14 дней самоизоляции после заграничной поездки

21 марта 2020
0
Согласно постановлению главного санитарного врача России от 18 марта 2020 года все кто вернулся из-за граничной поездки в странах, где зафиксированы вспышки коронавируса, должны уйти на 14 дней на самоизоляцию.

Власти пообещали, что соли хватит всем

21 марта 2020
0
На территории Тамбовской области в продуктовых магазинах наблюдается повышенный спрос на продукты первой необходимости, в том числе на соль.

Коронавирус не пройдет – состоялся автомобильный крестный ход

21 марта 2020
0
На днях во всех храмах Тамбовской епархии Русской православной церкви были совершены молебны «Во время губительнаго поветрия и смертоносныя заразы». Старт мероприятиям лично дал митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

УМВД проверит законность социологических исследований для администрации области

21 марта 2020
0
В прошлом году СМИ писали о предпринимателе Сергее Азаренко, с которым областная администрация заключила госконтракты на сумму 6,3 миллионов рублей на проведение исследований по получению оценок социально-экономической и политической ситуации в Тамбовской области, а также оценок эффективности

В городе Рассказово возведут новый спортивный комплекс

20 марта 2020
0
Из федерального бюджета будет направлено 66,5 миллиона рублей на строительство в городе Рассказово физкультурно-оздоровительного комплекса. Общая стоимость проекта составляет – 117 млн рублей.

В Тамбовской области в 2020 году завершится строительство семи детских садов

20 марта 2020
0
В рамках национального проекта «Демография» в Тамбовской области в 2020 году будет завершено строительство семи детских садов на 910 мест.

Александр Бобров фигурант нового уголовного дела

19 марта 2020
0
Сегодня сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Тамбова и по месту жительства экс-главы администрации Александра Боброва, сообщает «ПроТамбов».
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, Шанина, юрий жирков

Показать все теги