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Соцзащита переходит на особый режим работы
Вчера, 11:42
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Отделения социальной защиты в муниципальных образованиях переходят на новый режим работы. Подать необходимые документы можно будет по почте, где располагается отделение соцзащиты. Получить консультацию специалиста можно по телефону 47-59-91 или 47-59-90.
Направлять свои вопросы и документы можно и через систему государственных услуг.
«Мы этот сервис доработали. И у нас сейчас есть возможность не просто подать заявление в электронном виде. Но и прикрепить к нему все необходимые документы», - отмечает руководитель Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области Марина Макова.
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