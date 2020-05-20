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В Тамбовской области ожидают хороший урожай
20 мая 2020
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Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов посетил с рабочим визитом сельхозпредприятия в нашем регионе. По мнению высокопоставленного чиновника в Тамбовской области хорошие перспективы на урожай.
«Регион выполняет все рекомендации Минсельхоза по улучшению семенного материала, применению новейших технологий и увеличению доли минеральных удобрений, что способствует увеличению урожайности», - считает Джамбулат Хатуов.
Всего под урожай а текущем году в Тамбовской области посеяно свыше 468 тысяч гектаров озимых зерновых культур.
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