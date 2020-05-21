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В Ржаксинском районе произошло страшное ДТП
21 мая 2020
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Сегодня в Ржаксинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Лоб в лоб столкнулись Audi Q7 и Volkswagen Multivan. От удара Audi разорвало на несколько частей. В результате аварии водитель и пассажир Audi погибли, водитель Volkswagen Multivan скончался по дороге в больницу.
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