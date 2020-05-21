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В Староюрьевском районе завершена посадка картофеля
21 мая 2020
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Сельхозпроизводители Староюрьевского района Тамбовской области завершили работы по посадке картофеля. Именно здесь располагаются самые большие картофельные поля в регионе – 918 гектаров. Основная часть площадей принадлежит крупным сельхозпроизводителям – ООО «Тамбовские фермы» и ООО «АгроЮрьево».
Стоит отметить, что эти хозяйства внедряют в производство новейшие технологии, в том числе используют капельное орошение. Поэтому здесь всегда отмечается высокая урожайность картофеля.
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