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Тамбовская область бьет рекорды по экспорту
Вчера, 09:32
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По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, по итогам первого квартала 2020 года в регионе достигнут наибольший результат по объемам экспорта продовольственных товаров – в денежном выражении почти 89 миллионов долларов (январь-март 2019 года – 34,7 миллиона долларов). За январь-март текущего года регион экспортировал больше продукции, чем в целом за 2015 или 2016 годы.
В целом за последние пять лет экспорт продовольствия в Тамбовской области вырос более чем в 3 раза.
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