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Снят запрет на проведение заседаний руководящих органов партий
Сегодня, 09:31
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В Тамбовской области снят запрет на проведение заседаний руководящих органов политических партий, их региональных и других структурных подразделений.
При этом проводить заседания можно только при условии соблюдения дополнительных мер санитарной безопасности. К ним относятся: обеспечение «входного фильтра» с обязательным измерением бесконтактным способом температуры у участников мероприятия, использование средств индивидуальной защиты (перчатки, маски, антисептики), соблюдение социальной дистанции, проведение дезинфекции помещений и оборудования и регулярное проветривание.
Решение принято в рамках подготовки к выборам 13 сентября, в июне будет объявлено о старте избирательных кампаний.
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