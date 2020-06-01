Уголовное дело по ООО «Инждорстрой» рассматривается 0 Прокуратура Тамбовской области ответила на запрос издания «ПРАВО68» об уголовном деле по ремонту дорог в Знаменском районе.

Бесконтактный прием заявлений на предоставление мер социальной поддержки 0 Для исключения массового скопления людей в учреждения социальной защиты приняты дополнительные меры по организации предоставления мер социальной поддержки.

Дорожник скрыл от государства налогов на 18 млн рублей 0 Следственные органы добились погашения задолженности по налогам от руководителя дорожной организации, который занимается производством асфальтовых смесей, он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налога).

Александр Никитин заявил о готовности идти на выборы 0 Вчера во время рабочей встречи с Президентом РФ глава администрации Тамбовской области Александр Никитин заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

Владислав Федоров поборется за должность губернатора Тамбовской области 0 Третьим претендентом на должность главы администрации Тамбовской области стал политолог Владислав Федоров. Выборы состоятся 13 сентября 2020 года. Во вторник, 2 июня, президент Владимир Путин поддержал выдвижение Александра Никитина на выборы главы Тамбовской области.

Ветераны Афганской войны провели акцию «Поздравляю!» 0 Ветераны Афганской войны в честь 75-летия Великой Победы, провели акцию «Поздравляю!» - посетили ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

Подведены итоги предварительного голосования по выборам в гордуму 0 Сегодня состоялось заседание организационного комитета предварительного голосования в Тамбовскую городскую Думу партии «Единая Россия».

Питьевая вода в микрорайоне «ТЭЦ» не соответствует микробиологическим показателям 0 В Управление Роспотребнадзора поступили многочисленные обращения граждан, проживающих в д. Красненькая, с. Донское Тамбовского района, г. Тамбове микрорайон «ТЭЦ» на не неудовлетворительное качество питьевой воды.

В Рассказово заболеваемость COVID–19 в 2,5 раза превышает областные показатели 0 Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области приняло решение о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер ограничительного характера на территории города Рассказово.

В Мичуринске повсеместно ремонтируют тротуары 0 В Мичуринске в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Тамбовской области» подрядная организация приступила к ремонту пешеходных тротуаров на улице Советская.

Жителей области ждет похолодание 0 Последние полгода погода в России преподносит один сюрприз за другим. Метеорологи предупреждают, что погода в Тамбовской области в самом начале лета 2020 будет - прохладной.

В Тамбовском районе убили бизнесмена 0 В ночь на 31 мая в кафе села Красносвободное в Тамбовском районе был убит предприниматель.

Авария в системе водоснабжения могла стать причиной массовых отправлений 0 Жители города Тамбова и деревни Красненькая Тамбовского района возмущены последствиями аварии в системе водоснабжения в микрорайоне ТЭЦ. По словам местных жителей, происшествие могло привести к массовому заражению кишечной инфекцией.

Электронную подпись можно приобрести в кадастровой палате 0 Электронная подпись помогает получить многие государственные услуги в онлайн режиме, в том числе и услуги Росреестра. Заявления, заверенные электронной подписью, принимают и при поступлении в вуз.

Десятой жертвой вируса стал 56-летний житель Инжавинского района 0 В Тамбовской области умер ещё один пациент с коронавирусной инфекцией. Мужчина 56-лет вернулся из Москвы, лечился самостоятельно в течение недели.

Закон по «наливайкам» будет принят осенью 0 Региональный закон регулирующий деятельность заведений, которые реализуют алкогольную продукцию и находящихся в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории будет принят областной Думой осенью.

Тамбовских писателей приглашают на «Чеховскую осень-2020» 0 Тамбовских писателей приглашают принять участие в ежегодном международном фестивале «Чеховская осень-2020», который состоится с 21 по 24 октября в Ялте.

В Тамбовской области продлен режим повышенной готовности 0 Глава администрации региона принял постановление о продлении режима повышенной готовности до 7 июня, но есть ряд послаблений.

В Мичуринске за 1,4 млрд рублей построят путепровод 0 ТОГКУ «Тамбовавтодор» заключил контракт с ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна» на строительство путепровода, который соединит центр города Мичуринска с микрорайоном Кочетовка.