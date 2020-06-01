|
Бесконтактный прием заявлений на предоставление мер социальной поддержки
Сегодня, 10:22
Комментариев: 0
Версия для печати
Для исключения массового скопления людей в учреждения социальной защиты приняты дополнительные меры по организации предоставления мер социальной поддержки.
Специалистами организовано автоматическое (без предоставления документов) возобновление, назначение, продление предоставления всех мер социальной поддержки жителям Тамбовской области, которым они ранее были назначены. Всего, по состоянию на конец мая, было продлено 26 тысяч назначений, из них 22,5 тысячи – пожилым тамбовчанам.
Также организован бесконтактный прием заявлений на назначение мер социальной поддержки и выдачу льготных удостоверений. Рассмотрено 8754 заявления.
Меры социальной поддержки выплачиваются в полном объеме без нарушения сроков.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.