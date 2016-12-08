В Тамбове будут представлены творения художника Алексея Бучнева Комментариев: 0



А.Ф. Бучнев родом из Тамбова. Он с детства интересовался живописью. Посещал первую Тамбовскую художественную школу под руководством старейших живописцев области, членов Союза художников СССР А.И. Левшина и Н.А. Отнякина. Является выпускником Тамбовского техникума физической культуры. Учился в Московском высшем художественно-промышленном училище (бывшее Срогановское) в 1960- 1966 гг.



Член Союза художников РСФСР с 1967 г. В 1985 году А.Ф. Бучнев удостоился почетного звания «Заслуженный художник РСФСР». Область его работы – графика, монументально-декоративное искусство. Занимался иллюстрированием книг. Начиная с 1963 года, работал над экслибрисами. В областной картинной галерее откроется новая выставка книжной графики и экслибрисов. Ее автор – заслуженный художник РСФСР А.Ф. Бучнев. Экспозиция приурочена к юбилею автора. 1 декабря Алексею Федоровичу исполнилось бы 80 лет. Все экспонаты входили в частное собрание коллекционеров и подарены в фонды Тамбовской областной картинной галереи.А.Ф. Бучнев родом из Тамбова. Он с детства интересовался живописью. Посещал первую Тамбовскую художественную школу под руководством старейших живописцев области, членов Союза художников СССР А.И. Левшина и Н.А. Отнякина. Является выпускником Тамбовского техникума физической культуры. Учился в Московском высшем художественно-промышленном училище (бывшее Срогановское) в 1960- 1966 гг.Член Союза художников РСФСР с 1967 г. В 1985 году А.Ф. Бучнев удостоился почетного звания «Заслуженный художник РСФСР». Область его работы – графика, монументально-декоративное искусство. Занимался иллюстрированием книг. Начиная с 1963 года, работал над экслибрисами.



