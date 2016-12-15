На тамбовском Арбате открылась уличная фотовыставка Комментариев: 0



Проект организован движением «Русь Православная» совместно с «Открытым музеем современной фотографии. Цель выставки – привлечение внимания широкой зрительской аудитории к архитектурному и культурно-историческому наследию нашей страны, к традиционным духовным ценностям.



Снимки сделаны тремя поколениями отечественных пейзажных фотографов. Как отметили в управлении культуры и архивного дела области, впервые эти работы доступны для широкой публики в столь высоком качестве и оригинальном масштабе. Для посетителей доступны дополнительные фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы посредством QR-кодов. С помощью Аудиогида можно послушать озвученную экскурсию, а также посмотреть все фотоработы экспозиции и поделиться с друзьями.



Выставка продлится до 9 января. В темное время фотографии будут подсвечиваться.



Фото регионального управления культуры и архивного дела Фотовыставка «Православные храмы России: взгляд сквозь время» начала работать сегодня в Тамбове. И для того, чтобы ее посетить, не нужно идти в музеи, ведь экспозиция разместилась под открытым небом. Более 50 фоторабот можно увидеть на улице Коммунальной, рядом с недавно открытым памятником Тамбовской казначейше.Проект организован движением «Русь Православная» совместно с «Открытым музеем современной фотографии. Цель выставки – привлечение внимания широкой зрительской аудитории к архитектурному и культурно-историческому наследию нашей страны, к традиционным духовным ценностям.Снимки сделаны тремя поколениями отечественных пейзажных фотографов. Как отметили в управлении культуры и архивного дела области, впервые эти работы доступны для широкой публики в столь высоком качестве и оригинальном масштабе. Для посетителей доступны дополнительные фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы посредством QR-кодов. С помощью Аудиогида можно послушать озвученную экскурсию, а также посмотреть все фотоработы экспозиции и поделиться с друзьями.Выставка продлится до 9 января. В темное время фотографии будут подсвечиваться.



