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На тамбовском Арбате открылась уличная фотовыставка
15 декабря 2016
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Фотовыставка «Православные храмы России: взгляд сквозь время» начала работать сегодня в Тамбове. И для того, чтобы ее посетить, не нужно идти в музеи, ведь экспозиция разместилась под открытым небом. Более 50 фоторабот можно увидеть на улице Коммунальной, рядом с недавно открытым памятником Тамбовской казначейше.
Проект организован движением «Русь Православная» совместно с «Открытым музеем современной фотографии. Цель выставки – привлечение внимания широкой зрительской аудитории к архитектурному и культурно-историческому наследию нашей страны, к традиционным духовным ценностям.
Снимки сделаны тремя поколениями отечественных пейзажных фотографов. Как отметили в управлении культуры и архивного дела области, впервые эти работы доступны для широкой публики в столь высоком качестве и оригинальном масштабе. Для посетителей доступны дополнительные фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы посредством QR-кодов. С помощью Аудиогида можно послушать озвученную экскурсию, а также посмотреть все фотоработы экспозиции и поделиться с друзьями.
Выставка продлится до 9 января. В темное время фотографии будут подсвечиваться.
Фото регионального управления культуры и архивного дела
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