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Что приготовил кукольный театр для юных зрителей Тамбовщины в январе-2017?
Фото: http://teatrkukoltmb.ru/o-teatre/repertuar/316-mama-dlya-mamontenka.html
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Тамбовская область заняла последнее место по уровню зарплат чиновников в ЦФО. Средний тамбовский чиновник получает 32070 рублей в месяц, сообщает «Клуб Регионов».
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Подозрения в совершении убийства пали на 25-летнего мужчину – сына сожительницы погибшего.
В новогодние каникулы в «скорую помощь» обратилось более 1000 жителей Мичуринска, сообщает горадминистрация.
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Премьера, по информации регионального управления культуры и архивного дела, намечена на 3 и 4 февраля.
Воронежский зоопарк им. А.С. Попова принял решение усыпить всех птиц из-за их массовой гибели, которая началась в период Новогодних праздников, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Воронежской области.
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У отбывающих наказание появилась возможность в спокойной обстановке выпить чай, поговорить, встретиться с родственниками, отпраздновать день рождения или другие даты.
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Уже сейчас жители Тамбовской области могут узнать о грядущих мероприятиях наступившего года. В свет вышел календарь событий Тамбовской области-2017.
Всего за прошедшие выходные и праздничные дни, с 1 по 8 января, на дорогах Тамбовской области произошло 23 ДТП, 33 участника которых получили ранения, один человек погиб.
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Одним из самых ожидаемых событий Новогодней столицы России станет гастрономический фестиваль "Рождественская сказка". Он состоится 5 января в 10:00 у ледового дворца спорта "Кристалл".
В Бондарском районе под Новый год созрели огурцы. Попробовать первый урожай овощей в хозяйство Татьяны Передерий приехал заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.