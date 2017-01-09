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Тамбовский драматический театр готовит очередную премьеру
Вчера, 09:29
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В его репертуаре появится постановка «Варшавская мелодия» по одноименной пьесе Леонида Зорина. Это трогательная и пронзительная история любви советского винодела и польской певицы, основанная на реальных событиях, в которой переплетаются встречи и расставания. Первая пьянящая любовь героев не знает преград и запретов. Пронзительный, светлый и в то же время грустный спектакль.
Режиссер-постановщик – Сергей Щипицин (г. Санкт–Петербург). Роли исполняют: Анна Тимошина, Сергей Ключников, Егор Неугасов.
Премьера, по информации регионального управления культуры и архивного дела, намечена на 3 и 4 февраля.
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