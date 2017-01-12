Краеведческая выставка в картинной галерее Комментариев: 0



Она рассказывает о жизни наших предков на протяжении столетий. Инсталляции познакомят посетителей со сценами охоты, деятельностью хлебопашцев, рыболовов, ремесленников, образом жизни древней семьи. На выставке, как сообщили в региональном управлении культуры и архивного дела, можно будет увидеть предметы быта, украшения домашнего убранства, неотъемлемые атрибуты религиозной жизни христианина.



Михаил Семенов занимается коллекционированием с 1990 года. У него есть собрания поддужных колокольчиков, старинных бутылок, предметов христианской металлопластики, керамики, предметов быта народов, населяющих тамбовскую землю. Экспонаты из коллекций Михаила Семенова демонстрировались в разных городах, в том числе в учреждениях культуры Пензы, Липецка, Калининграда, Тулы, Саранска. Новая выставка сегодня открывается в Тамбовской областной картинной галерее. Посетителям будет представлена экспозиция «С чего начинается Родина», в которую вошла часть коллекции из собрания председателя правления Региональной общественной организации «Тамбовское общество любителей краеведения» (РОО «ТОЛК»), общественного деятеля, историка Михаила Семёнова.Она рассказывает о жизни наших предков на протяжении столетий. Инсталляции познакомят посетителей со сценами охоты, деятельностью хлебопашцев, рыболовов, ремесленников, образом жизни древней семьи. На выставке, как сообщили в региональном управлении культуры и архивного дела, можно будет увидеть предметы быта, украшения домашнего убранства, неотъемлемые атрибуты религиозной жизни христианина.Михаил Семенов занимается коллекционированием с 1990 года. У него есть собрания поддужных колокольчиков, старинных бутылок, предметов христианской металлопластики, керамики, предметов быта народов, населяющих тамбовскую землю. Экспонаты из коллекций Михаила Семенова демонстрировались в разных городах, в том числе в учреждениях культуры Пензы, Липецка, Калининграда, Тулы, Саранска.



