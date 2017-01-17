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Тамбовские театры отправятся на гастроли в Москву
17 января 2017
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24-26 января в Центральном доме актера им. А.А. Яблочкиной ( г. Москва, ул. Арбат д. 35) будет проходить организованный Тамбовским региональным отделением Союза театральных деятелей РФ и управлением культуры региональной администрации фестиваль театров Тамбовской области. Участниками фестиваля станут ведущие театральные коллективы Тамбовщины - Тамбовский молодежный театр, Тамбовский драматический театр и Мичуринский драматический театр.
В первый фестивальный день, 24 января, тамбовская «молодежка» сыграет спектакль «От красной крысы до зеленой звезды»(16+) по пьесе А. Слаповского в постановке Петра Куликова. Выступление состоится в 19.00 в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной, сообщили в ТМТ. В другие дни Тамбовский драмтеатр представит спектакль "Скамейка", а мичуринские артисты - свою работу «Стеклянный зверинец».
Фестиваль посвящен 80-летней годовщине создания Союза театральных деятелей России.
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