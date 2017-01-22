Уникальный концерт Ситы Джи в Тамбове

В Тамбове, сегодня, 22 января состоится бесплатный концерт певицы SITA G (экс-солистка Операции Пластилин Светлана Бурлака). Певица выступит с презентацией альбома "Дар". Концерт пройдет в формате квартирника для своих в фотостудии "Каренина", Советская 189.



Многие поклонники певицы считают, что за сегодняшний солнечный день Тамбов должен благодарить Ситу Джи, потому что солнце всегда следует за ней. Певица дает множество концертов как в России, так и заграницей, а также участвует в многочисленных фестивалях. Искренность - пожалуй, ключевое слово в творчестве Ситы Джи. А своей открытостью и непосредственностью она и других вдохновляет, показывая на своем примере, что любой может быть таким же свободным и счастливым. Когда она поет, чувствуется, что это поет не человек, а сама Душа. Её голос завораживает, её глаза блестят, её улыбка сияет, а сердце излучает Любовь.