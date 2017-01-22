Уникальный концерт Ситы Джи в Тамбове

В Тамбове, сегодня, 22 января состоится бесплатный концерт певицы SITA G (экс-солистка Операции Пластилин Светлана Бурлака). Певица выступит с презентацией альбома "Дар". Концерт пройдет в формате квартирника для своих в фотостудии "Каренина", Советская 189.
Многие поклонники певицы считают, что за сегодняшний солнечный день Тамбов должен благодарить Ситу Джи, потому что солнце всегда следует за ней. Певица дает множество концертов как в России, так и заграницей, а также участвует в многочисленных фестивалях. Искренность - пожалуй, ключевое слово в творчестве Ситы Джи. А своей открытостью и непосредственностью она и других вдохновляет, показывая на своем примере, что любой может быть таким же свободным и счастливым. Когда она поет, чувствуется, что это поет не человек, а сама Душа. Её голос завораживает, её глаза блестят, её улыбка сияет, а сердце излучает Любовь.
В ночь с 21 на 22 января 2017 года в городе Рассказово при тушении пожара в частном доме обнаружены тела 37-летней женщины, её 13-летней дочери и 40-летнего гражданского супруга. Спастись удалось только 5-летнему сыну потерпевшей.
В Тамбове, сегодня, 22 января состоится бесплатный концерт певицы Ситы Джи (экс-солистка Операции Пластилин Светлана Бурлака). Певица выступит с презентацией альбома "Дар". Концерт пройдет в формате квартирника для своих в фотостудии "Каренина", Советская 189.
Планов по введению карантина для школьников в Тамбовской области сейчас нет. В целом по Тамбову суммарно число заболевших и отсутствующих по причине респираторно-вирусных инфекций в образовательных учреждениях составляет около 10%, сообщила в интервью ИА «Тамбов-информ» заместитель руководителя
На базе АО «Тепличное» прошел семинар на тему «Выращивание овощей защищенного грунта». Его участниками стали начинающие фермеры, которые получили в прошлые годы гранты на развитие хозяйства по выращиванию овощей закрытого грунта. Кроме того, на совещание были приглашены и потенциальные претенденты
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин побывал с рабочим визитом в Рассказовском лесхозе. Именно здесь в этом году планируется начать строительство цеха по переработке отходов древесины в биотопливо (пеллеты), которые можно использовать, например, для отопления объектов социальной
В ночь с 18 на 19 января 2017 года, в праздник Святого Богоявления, в Трегуляевском Иоанно-Предтеченском мужском монастыре было совершено торжественное богослужение: Божественная литургия и чин освящения воды в купелях и иорданях на реке Цне, русло которой прилегает к монастырскому берегу.
В управлении здравоохранения Тамбовкой области 19 января состоится веб-конференция по лечению хронического болевого синдрома с участием специалистов областных учреждений здравоохранения. Они рассмотрят современные аспекты терапии хронической боли у онкологических больных.
За неделю с 9 по 15 января 2017 года в Тамбовской области обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа 7800 человек, показатель заболеваемости составил 71,8 на 10 тыс. населения, что в 1,5 раза выше показателя прошлой недели. Пороговые показатели превышены, сообщает Роспотребнадзор.
Выборы – это бесконечный процесс, который не имеет начала и конца. Большие выборы в Тамбовской области отгремели в сентябре 2016 года, но и в этом году в нашем регионе будет много избирательных кампаний.