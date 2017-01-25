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Тамбовский кукольный театр: афиша на февраль-2017
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В экспозицию войдут фото пейзажей, преимущественно рассветных.
По данному факту проводится доследственная проверка.
Лесосеменное сырье было переработано и рассушено на шишкосушилках Моршанского и Рассказовского лесхозов.
Доверчивая тамбовчанка лишись золотых украшений.
Самыми активными участниками Дня донора стали медицинские работники, муниципальные служащие и трудовые коллективы местных предприятий.
По предварительной версии, родители девочки отмечали праздник, оставив ее без присмотра.
В муниципальных общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования города Тамбова временно остановлена образовательная деятельность из-за высокой заболеваемости ОРВИ.
В Скопинском районе Рязанской области 24 января на 271-ом километре автодороги М-6 «Каспий» в результате столкновения автомобиля «Фольксваген Тигуан» с грузовиком «Скания» погибли три человека.
Котовск в 2016 году признан лучшей муниципальной площадкой в Центральном федеральном округе, где наиболее успешно реализуется практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата.
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам субсидий на строительство и реконструкцию сельских дорог в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Тамбовская область получит на эти
В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили арест топ-менеджера компании Руслана Стоянова, который, по данным СМИ, может быть фигурантом уголовного дела о госизмене.
Глава администрации области Александр Никитин вошел в состав Высшего совета партии «Единая Россия». Это событие произошло на отчетно-выборном съезде партии, который прошел в Москве.
В ночь с 21 на 22 января 2017 года в городе Рассказово при тушении пожара в частном доме обнаружены тела 37-летней женщины, её 13-летней дочери и 40-летнего гражданского супруга. Спастись удалось только 5-летнему сыну потерпевшей.
В Тамбове, сегодня, 22 января состоится бесплатный концерт певицы Ситы Джи (экс-солистка Операции Пластилин Светлана Бурлака). Певица выступит с презентацией альбома "Дар". Концерт пройдет в формате квартирника для своих в фотостудии "Каренина", Советская 189.
Планов по введению карантина для школьников в Тамбовской области сейчас нет. В целом по Тамбову суммарно число заболевших и отсутствующих по причине респираторно-вирусных инфекций в образовательных учреждениях составляет около 10%, сообщила в интервью ИА «Тамбов-информ» заместитель руководителя
На базе АО «Тепличное» прошел семинар на тему «Выращивание овощей защищенного грунта». Его участниками стали начинающие фермеры, которые получили в прошлые годы гранты на развитие хозяйства по выращиванию овощей закрытого грунта. Кроме того, на совещание были приглашены и потенциальные претенденты
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин побывал с рабочим визитом в Рассказовском лесхозе. Именно здесь в этом году планируется начать строительство цеха по переработке отходов древесины в биотопливо (пеллеты), которые можно использовать, например, для отопления объектов социальной
На Рассказовском шоссе Тамбова 19 января водитель автомобиля «Шевроле Тахо» столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Субару Форестер».
В ночь с 18 на 19 января 2017 года, в праздник Святого Богоявления, в Трегуляевском Иоанно-Предтеченском мужском монастыре было совершено торжественное богослужение: Божественная литургия и чин освящения воды в купелях и иорданях на реке Цне, русло которой прилегает к монастырскому берегу.