Тамбовские театры порадовали столичную публику Комментариев: 0



Для столичной публики были сыграны три спектакля. Молодежный театр представил постановку «От красной крысы до зеленой звезды», Мичуринский показал спектакль «Стеклянный зверинец», а Тамбовский – спектакль «Скамейка».



По словам директора Тамбовтеатра Петра Куликова, поначалу актеры волновались, ведь выступать в столице приходится не так часто. Но, как отметили в областной администрации, все три постановки московские зрители приняли с восторгом. Тамбовские театры побывали с гастролями в столице. На сцене Центрального Дома Актера имени А.А. Яблочкиной состоялся фестиваль театров Тамбовской области, в котором приняли участие коллективы Молодёжного, Мичуринского и Тамбовского драматического театров. Выступления были посвящены 140-летию Союза театральных деятелей РФ и 80-летию его регионального отделения.Для столичной публики были сыграны три спектакля. Молодежный театр представил постановку «От красной крысы до зеленой звезды», Мичуринский показал спектакль «Стеклянный зверинец», а Тамбовский – спектакль «Скамейка».По словам директора Тамбовтеатра Петра Куликова, поначалу актеры волновались, ведь выступать в столице приходится не так часто. Но, как отметили в областной администрации, все три постановки московские зрители приняли с восторгом.



